Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстреле из миномета

15 июля 2023, 00:26

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Азербайджанские военные обстреляли позиции карабахских солдат в Мартунинском районе, применив 82-миллиметровый миномет, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" писал, что стороны регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Днем 14 июля Минобороны Азербайджана заявило, что позиции азербайджанской армии в Карабахе и Нахичеванской автономной республике были подвергнуты обстрелам, а Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Шушинской области.

Вечером 14 июля министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило о том, что примерно в 19.20 по местному времени (18.20 мск) азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Мартунинском районе. При этом, как утверждает ведомство, был применен 82-миллиметровый миномет. Со стороны карабахских военных потерь нет.

Министерство обороны Азербайджана к 00.20 мск не прокомментировало сообщение военного ведомства Нагорного Карабаха на своем сайте и в Телеграм.

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