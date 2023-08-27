Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе

27 августа 2023, 21:00

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Азербайджанские подразделения обстреляли армянские позиции на линии соприкосновения в направлении Верин Шоржа, заявило оборонное ведомство в Ереване.

Инцидент зафиксирован сегодня вечером.

"27 августа в период с 19.20 до 19.30 (18.20-18.30 мск) азербайджанские подразделения открыли огонь по армянским позициям, расположенным в районе Верин Шоржа в Гегаркуникской области", - говорится в релизе Минобороны Армении, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 26 августа Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные попытались занять выгодные позиции на границе около села Хавуш Нахичеванской автономной республики. Армения отвергла обвинение Азербайджана в провокации на границе.

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