Сотрудник полиции. Фото Елены Синеок, Юга.ру

27 августа 2023, 17:17

Махачкалинец оштрафован за дискредитацию армии после пикета солидарности с Навальным*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Махачкалы Ильяс Гамзаев, который провел одиночный пикет в третью годовщину отравления Навального*, признан виновным в дискредитации военных. Суд назначил ему штраф вдвое меньше, чем предусмотрено административной статьей.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа в городах России и за границей прошли акции, приуроченные к третьей годовщине отравления Алексея Навального*. В Ереване на такую акцию вышли, по данным полиции, не менее 100 человек.

Ленинский райсуд Махачкалы признал виновным в дискредитации военных местного жителя Ильяса Гамзаева, который 20 августа провел одиночный пикет в поддержку Алексея Навального*, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"**.

Дело поступило в суд 21 августа и было рассмотрено в тот же день, указано в карточке дела на сайте суда, к которой прикреплен текст постановления судьи. Ильяс Гамзаев был обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающей для граждан штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

По данным суда, в 6 утра 20 августа Ильяс Гамзаев вышел на одиночный пикет перед памятником Кирову на проспекте Гамидова с плакатом, содержащим требование освободить Навального*, а также пацифистский призыв.

В суде Гамзаев признал вину. При этом судья Данил Ершов назначил ему штраф в 15 тысяч рублей – вдвое меньше, чем предусмотрено статьей КоАП РФ. "Учитывая личность Гамзаева И.Г. и его имущественное положение, а именно отсутствие постоянной работы, его признание вины, обстоятельства совершенного правонарушения, характер совершенного им деяния, […] считаю возможным […] назначить административное наказание ниже низшего предела, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, то есть менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией вменяемой статьи", - приводится позиция судьи в тексте постановления.

Такой размер штрафа "является достаточным для достижения целей административного наказания в рассматриваемом случае", пояснил судья. "Иное не будет отвечать принципам справедливости, соразмерности и индивидуализации административной ответственности… Подвергнуть [подсудимого] административному наказанию в виде менее минимального размера административного штрафа в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей", - говорится в тексте опубликованного постановления.

Напомним, 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, создатель ФБК, включенной в реестр иноагентов, признанной экстремистской и запрещенной в РФ. Осужден условно по делу о мошенничестве, в феврале 2021 года срок заменен на реальный. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. Также обвиняется в дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма. В апреле сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан «узником совести». В материале «Кавказского узла» "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

** включено в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Волгоградский активист провел пикет солидарности с Навальным*", "ЕСПЧ присудил компенсации активистам из Краснодара", "Участники пикетов в Волгограде призвали власти к миролюбивой внешней политике".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 августа 2023, 18:16

27 августа 2023, 16:19

  • Боец из Южной Осетии погиб на Украине

    В военной операции российских войск на Украине погиб доброволец из Южной Осетии Артур Хачиров. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 12 бойцов из Южной Осетии.

27 августа 2023, 15:22

  • Брат Губада Ибадоглу раскритиковал новую версию следствия

    Обвинение в хранении религиозных экстремистских материалов предъявлено азербайджанскому оппозиционеру Губаду Ибадоглу на основании файлов из компьютеров, которыми он не пользовался, заявил брат политика. Ибадоглу отвергает версию следствия, сообщил его адвокат.

27 августа 2023, 14:24

27 августа 2023, 13:26

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи