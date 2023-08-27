Махачкалинец оштрафован за дискредитацию армии после пикета солидарности с Навальным*

27 августа 2023, 17:17

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Житель Махачкалы Ильяс Гамзаев, который провел одиночный пикет в третью годовщину отравления Навального*, признан виновным в дискредитации военных. Суд назначил ему штраф вдвое меньше, чем предусмотрено административной статьей.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа в городах России и за границей прошли акции, приуроченные к третьей годовщине отравления Алексея Навального*. В Ереване на такую акцию вышли, по данным полиции, не менее 100 человек.

Ленинский райсуд Махачкалы признал виновным в дискредитации военных местного жителя Ильяса Гамзаева, который 20 августа провел одиночный пикет в поддержку Алексея Навального*, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"**.

Дело поступило в суд 21 августа и было рассмотрено в тот же день, указано в карточке дела на сайте суда, к которой прикреплен текст постановления судьи. Ильяс Гамзаев был обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающей для граждан штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

По данным суда, в 6 утра 20 августа Ильяс Гамзаев вышел на одиночный пикет перед памятником Кирову на проспекте Гамидова с плакатом, содержащим требование освободить Навального*, а также пацифистский призыв.

В суде Гамзаев признал вину. При этом судья Данил Ершов назначил ему штраф в 15 тысяч рублей – вдвое меньше, чем предусмотрено статьей КоАП РФ. "Учитывая личность Гамзаева И.Г. и его имущественное положение, а именно отсутствие постоянной работы, его признание вины, обстоятельства совершенного правонарушения, характер совершенного им деяния, […] считаю возможным […] назначить административное наказание ниже низшего предела, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, то есть менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией вменяемой статьи", - приводится позиция судьи в тексте постановления.

Такой размер штрафа "является достаточным для достижения целей административного наказания в рассматриваемом случае", пояснил судья. "Иное не будет отвечать принципам справедливости, соразмерности и индивидуализации административной ответственности… Подвергнуть [подсудимого] административному наказанию в виде менее минимального размера административного штрафа в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей", - говорится в тексте опубликованного постановления.

Напомним, 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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* Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, создатель ФБК, включенной в реестр иноагентов, признанной экстремистской и запрещенной в РФ. Осужден условно по делу о мошенничестве, в феврале 2021 года срок заменен на реальный. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. Также обвиняется в дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма. В апреле сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан «узником совести». В материале «Кавказского узла» "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

** включено в реестр иностранных агентов.

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