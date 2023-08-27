27 августа 2023, 10:33

Танкист из Волгоградской области погиб на Украине

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Водитель танка Федор Воеводский погиб во время военной операции, сообщили власти поселка Ерзовка в Городищенском районе. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 472 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 августа стало известно о гибели на Украине Александра Разумовского из Фролово. Он стал, по меньшей мере, 471-м жителем Волгоградской области, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украина погиб мобилизованный 39-летний житель поселка Ерзовка в Городищенском районе, водитель танка Федор Воеводский, сообщил 24 августа "Волгоград онлайн" со ссылкой на администрацию поселка.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 472 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Стало известно о гибели на Украине военного из Ростова-на-Дону", "Военный из Усть-Лабинского района погиб на Украине", "Трое военных из Краснодарского края погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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