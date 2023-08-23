23 августа 2023, 08:58
Артиллерист из Фролово убит в военной операции
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В военной операции на Украине погиб младший сержант Александр Разумовский, сообщил глава Фролово. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 471 бойца из Волгоградской области.
Как писал "Кавказский узел", на Украине погиб военнослужащий из Котовского района Сергей Юмагулов, сообщил глава района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 470 бойцов из Волгоградской области.
Во Фролово похоронен погибший в военной операции 25-летний военнослужащий-контрактник Александр Разумовский, сообщил глава города Василий Данков.
"В зоне СВО младший сержант Разумовский выполнял задачи в должности старшего наводчика расчёта гаубичного самоходного артиллерийского взвода", - написал он в своем телеграм-канале, отметив, что Разумовский погиб 16 августа.
Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 471 бойца из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.
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Автор: "Кавказский узел"