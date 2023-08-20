Военный из Котовского района погиб на Украине

20 августа 2023, 10:17

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Сергей Юмагулов погиб во время военной операции, сообщили власти Котовского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 470 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 августа стало известно, что на Украине погиб Артур Юргилевич из Урюпинска. Он стал по меньшей мере 469 жителем Волгоградской области, чья гибель в ходе военной операции была подтверждена официально.

При проведении спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Котовского района Сергей Юмагулов, сообщил 15 августа в своем Telegram-канала глава этого района Сергей Чумаков.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 470 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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