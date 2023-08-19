Боец из Урюпинска убит в военной операции

19 августа 2023, 16:20

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В военной операции на Украине погиб мобилизованный Артур Юргилевич, сообщила мэрия Урюпинска. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 469 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Евгений Мудренко погиб в военной операции, сообщила мэрия Камышина. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 468 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции на Украине 4 августа погиб пулеметчик мотострелкового взвода, рядовой Артур Юргилевич, сообщила администрация Урюпинска. "Артур родился и жил в Урюпинске... Перед отправкой в зону СВО работал в ОАО «Хоперская упаковка». Призван был по мобилизации осенью 2022 года. У него осталась жена", - говорится в публикации, размещенной 17 августа на странице мэрии во "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 469 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

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