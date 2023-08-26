Журналисты оппозиционного телеканала подверглись нападению в Грузии

26 августа 2023, 19:29

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Съемочная группа грузинского телеканала "Мтавари архи" подверглась нападению во время съемок о незаконной рубке деревьев в селе Хаиши. Нападавшие пригрозили неприятностями, если сюжет выйдет в эфир, рассказала журналистка Эмма Гогохия.

Нападение на журналиста телеканала «Мтавари архи» Эмму Гогохия и оператора Нику Гвали произошло сегодня в селе Хаиши в Сванетии после того, как съемочная группа попыталась сделать телесюжет о незаконной рубке деревьев.

По словам Эммы Гогохия, инцидент произошел, когда журналисты снимали кадры незаконно распиленных бревен в одном из цехов. На съемочную группу напали около десятка человек, в том числе владелец мастерской, рассказала Гогохия в эфире телеканала "Мтавари архи", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"Около 12 человек напали на нас. Среди нападавших были те, кто нападал на нас во время съемок рубки деревьев в прошлом. Сегодня они напали на нас во второй раз. Оператор постучал в дверь мастерской, но у него вырвали камеру из рук, отобрали микрофон и телефон, а также передатчик. Мне все-таки удалось позвонить по номеру 112, попросить помощь полиции. Нам пришлось ждать 20 минут. Узнав, что мы вызвали полицию, нам вернули оборудование при условии, что мы уберем материал. Затем оператору пригрозили, что если мы выпустим материал, то у нас будут неприятности", - рассказала Эмма Гогохия.

На место происшествия приехали полицейские, но журналистов так и не пустили на лесопилку, отметила она.

"Когда журналист освещает темы, которые важны для общества, государство должно защищать его. Неважно, находится он на частной территории или на общественной", - прокомментировала в телесюжете инцидент представитель НПО "Защитник медиа" Натия Капанадзе.

Напомним, 17 марта 2022 года съемочная группа "Мтавари архи" также подверглась нападению в Зугдиди, когда снимала, как сотрудники службы очистки удаляют с двери офиса националистической группировки "Альт-инфо" украинскую символику. Целью группы людей, вооруженных кастетами, была видеокамера, рассказала Эмма Гогохия. Нападавшие избили оператора Звиада Аблотию. По подозрению в нападении были задержаны два человека.

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