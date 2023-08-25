25 августа 2023, 06:29

Пашинян предупредил об опасности частичного открытия Лачинского коридора

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Азербайджан планирует открыть Лачинский коридор только для выезда из Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, напомнив, что около 5000 жителей Нагорного Карабаха не могут вернуться из Армении из-за блокады коридора.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа Армения обратилась в ООН с просьбой созвать заседание Совета безопасности из-за тяжелой гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Ереван ожидал, что Совбез ООН примет решение о доставке гуманитарной помощи, но по итогам заседания участники Совбеза ООН призвали не препятствовать деятельности Красного Креста в Нагорном Карабахе. Азербайджанские аналитики указали, что по итогам обсуждения в ООН даже не была принята резолюция, и заседание показало слабость позиций армянской дипломатии.

Угроза гуманитарной катастрофы возникла в Нагорном Карабахе после закрытия Азербайджаном Лачинского коридора. В Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. В Степанакерте из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, рассказали сегодня местные жители. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 августа на правительственном заседании заявил, что "получил достоверную информацию о том, что Лачинский коридор хотят сделать доступным, но в одностороннем порядке". "То есть из Нагорного Карабаха в Армению. Выезд из Нагорного Карабаха будет разрешен, но въезд запрещен", - заявил Пашинян, добавив, что этот план в Баку "разрабатывается".

Пашинян напомнил, что в Армении находятся тысячи граждан Нагорного Карабаха, которые не могут вернуться в свои дома. Из них около 5000 человек остались в Армении из-за блокады Азербайджаном Лачинского коридора, еще около 30 тысяч человек не могут вернуться на родину из-за невыполнения 7-го пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года .

"Невыполнение этого пункта и другие факты свидетельствуют о том, что основная цель Азербайджана - изгнать армян Нагорного Карабаха путем этнических чисток, будь то посредством военных операций, измором или другими действиями", - отметил Пашинян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Пашинян добавил, что позиция Армении неизменна: вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен быть решен между Степанакертом и Баку в рамках международных механизмов.

"Возвращение перемещенных лиц и беженцев, согласно заявлению от 9 ноября 2020 года, предусматривает возвращение не только в Гадрут, ряд деревень Мартакертского, Мартунинского районов, но и в ряд деревень Геташена, Мартунашена, Шаумяна и других районов", - сказал он.

Премьер указал, что гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе продолжает остается напряженной, и около 400 тонн груза продолжают стоять у въезда в Лачинский коридор. Единственное, что изменилось, по его словам, - это то, что с помощью Красного Креста и миротворцев некоторое число пациентов больниц и других лиц смогли выехать из Карабаха.

Он также отметил, что Армения передала новые предложения Азербайджану по мирному договору, и Армения остается приверженной мирной повестке дня.

Азербайджан "проводит классическую политику этнической чистки" в Нагорном Карабахе, и это должно быть остановлено международным вмешательством, заявил посол по особым поручениям Эдмон Марукян.

"Баку планирует в одностороннем порядке открыть Лачинский коридор, чтобы вытеснить армян Нагорного Карабаха с территории без возможности возвращения. Это классическая политика этнической чистки: сначала расстреливают, убивают, берут людей в плен, долго морят голодом, затем лишь открывают выход, чтобы люди покинули Нагорный Карабах без возможности вернуться из-за этих нечеловеческих условий", - написал в микроблоге Х Марукян, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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Примечание:

"Более 40 человек перевезены из Нагорного Карабаха в Армению впервые с июня", "Пекарни в Нагорном Карабахе оказались на грани закрытия из-за дефицита муки", "Родственники сообщили об ухудшении здоровья матери Элен Дадаян".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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