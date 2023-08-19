Миротворцы взяли обязательство добиться разрешения на перевозку тела Дадаян

19 августа 2023, 23:53

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Родственники Элен Дадаян прекратили акцию у офиса Красного Креста в Степанакерте после вмешательства госминистра Гургена Нерсисяна и обещания командующего российскими миротворцами Александра Ленцова провести переговоры с Азербайджаном. Но к обещанному Ленцовым сроку родные не получили информации об итогах переговоров.

Как писал "Кавказский узел", 18 августа карабахские студенты заблокировали двери офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) в Ереване, требуя добиться от Азербайджана разрешения на перевозку в Нагорный Карабах тела 21-летней Элен Дадаян, погибшей в аварии. Вечером того же дня они прекратили акцию после обещания сотрудников МККК поспособствовать перевозке тела погибшей. Сегодня близкие Элен Дадаян на акции протеста в Степанакерте призвали комитет Красного Креста обеспечить перевозку тела девушки, сотрудники организации пригласили ее родных в офис.

В офисе МККК отметили, что ведутся переговоры по поводу транспортировки тела погибшей девушки, и о результатах будут оповещены родные погибшей девушки. Участники акции решили ждать во дворе офиса МККК, заявив, что покинут территорию здания, только получив положительный результат – что останки Элен Дадаян будут привезены в Нагорный Карабах, рассказали они корреспонденту "Кавказского узла"

Участница акции, жительница Степанакерта Нарине Саркисян отметила, что пришла на акцию, так как возмущена действиями Азербайджана, который не позволяет родителям попрощаться со своим ребенком. "Мир должен действовать более жестко, если действительно для них права человека в приоритете", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". С ней согласилась Кара Мусаелян из Степанакерта. "Международное сообщество должно учесть, что Азербайджан намеренно нарушает все их нормы, правила, решения и законы, и всему этому должен быть положен конец", - подчеркнула участница акции

Житель Степанакерта Марат Бегларян, заявил, что пришел к офису МКК, "чтобы выразить соболезнования и поддержать родных девушки.Такая трагедия может случиться с любым из нас, и в такой ситуации может оказаться каждый. Сейчас очень важно поддержать друг-друга", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

К участникам акции прибыл госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян, после беседы с представителем МККК и родными было принято решение поехать на базу российских миротворцев и встретиться с генералом-полковником Александром Ленцовым. Через некоторое время родные сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что "Ленцов обещал начать переговоры с азербайджанской стороной и известить родных Элен Дадаян о результатах до 22.00 (21.00 мск)".

"Ленцов пообещал, что сделает все возможное. Поэтому мы решили больше не занимать двор офиса МККК, и покинули место, отправились по домам. Только после ответа командования РМС мы будем знать, как быть. Однако к 23.30 (22.30 мск) родные еще не получили ответа, но продолжают ждать с надеждой, что останки будут привезены", - сказала родственница семьи Дадаян Анна Гаспарян.

На встрече генерал Александр Ленцов попросил родных Элен Дадаян подождать до вечера, сказав, что "если МККК не сможет помочь, то российские миротворцы начнут переговоры и попытаются перевезти останки, а если не получится, то попробуют договориться, чтобы родители поехали и участвовали в похоронах", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" двоюродный брат Элен Дадаян Нвер Степанян. "Мы поняли, что МККК не в силах нам помочь, поэтому ушли от офиса, отправились по домам ждать вестей. Пока ждем", - сообщил он.

Напомним, Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. В Ереване и Степанакерте проходили неоднократные акции с призывом разблокировать Лачинский коридор.

После закрытия Лачинского коридора в Нагорном Карабахе возникла угроза гуманитарной катастрофы - не хватает продуктов, лекарств, топлива, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

"Кавказский узел" также писал, что генерал-полковник Александр Ленцов был назначен командующим российским миротворческим контингентом 25 апреля. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи заявили тогда, что замена командующего российским миротворческим контингентом произведена на фоне установки азербайджанского КПП в Лачинском коридоре, полагая, что Ленцов сможет выстроить более эффективное взаимодействие со сторонами конфликта. При этом действовать новому командующему придется на фоне стремления Азербайджана не допустить пролонгации присутствия российских миротворцев в регионе.

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