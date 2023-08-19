Родственники Элен Дадаян и другие участники акции протеста. Степанакерт, 19 августа 2023 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".

19 августа 2023, 17:18

Родственники потребовали обеспечить похороны Элен Дадаян в Нагорном Карабахе

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Близкие Элен Дадаян, погибшей в ДТП в Армении, на акции протеста в Степанакерте призвали комитет Красного Креста обеспечить перевозку тела девушки в Нагорный Карабах для похорон.

Как писал "Кавказский узел", 18 августа карабахские студенты заблокировали двери офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) в Ереване, требуя добиться от Азербайджана разрешения на перевозку в Нагорный Карабах тела 21-летней Элен Дадаян, погибшей в аварии. Вечером того же дня они прекратили акцию после обещания сотрудников МККК поспособствовать перевозке тела погибшей.

Сегодня родители и родственники Элен Дадаян, а также другие жители города Чартар приехали в офису МККК в Степанакерте, чтобы обратиться к международному сообществу с призывом использовать все рычаги и механизмы и добиться похорон девушки в ее родном городе.

В 10.30 (9.30 мск) перед офисом МККК собрались более 100 человек. Спустя час родителей Элен приняли в офисе МККК, остальные люди остались ждать перед офисом, передал корреспондент "Кавказского узла".

Жительница Чартара Элен Дадаян находилась в Армении, когда Азербайджан начал блокаду Лачинского коридора. Девушка не могла вернуться в Нагорный Карабах, а 14 августа погибла в ДТП около села Ланджик.

В ночь на 14 августа пассажирский микроавтобус Volkswagen и грузовик столкнулись на трассе Ереван - Гюмри около села Ланджик. В результате ДТП погибли 11 человек, еще шесть были госпитализированы, сообщило 14 августа "Новости-Армения".

Мать погибшей девушки Алвард Сафарян сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что обращается "к международному сообществу, главам стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, властям Армении, Нагорного Карабаха, Азербайджана и всем, кто виновен в блокаде". "Откройте коридор, верните мне дочь, которую я не видела почти девять месяцев", - сказала женщина.

"Через МККК была договоренность, чтобы привезти останки девушки в Арцах (Нагорный Карабах), чтобы родители смогли попрощаться с ней, достойно похоронить в родном городе Чартар. Они много месяцев не могли видеть, обнять дочь из-за блокады. И вот теперь не могут похоронить. Состояние матери просто не описывается словами. Мы надеемся, что международное сообщество сможет помочь", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Чартара Сергей Аванесян.

Позднее родные Элен Дадаян вошли во двор офиса МККК. Они потребовали, чтобы гроб с телом девушки был привезен в Нагорный Карабах. Люди отказались покинуть территорию, несмотря на просьбы представителей властей, полиции и МККК. Близкий родственник умершей девушки заявил, что они не покинут территорию офиса, пока не получат останки девушки.

Напомним, Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. В Ереване и Степанакерте проходили неоднократные акции с призывом разблокировать Лачинский коридор.

После закрытия Лачинского коридора в Нагорном Карабахе возникла угроза гуманитарной катастрофы - не хватает продуктов, лекарств, топлива, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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Примечание:

"Активисты в Ереване призвали Пашиняна взять ответственность за Нагорный Карабах", "Дефицит топлива и воды осложнил санитарную ситуацию в Степанакерте", "Около 200 человек приняли участие в импровизированном митинге в Степанакерте".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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