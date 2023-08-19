Участники акции в Ереване разблокировали офис Красного Креста

19 августа 2023, 00:12

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Студенты поздно вечером согласились разблокировать офис Красного Креста в Ереване в обмен на обещание сотрудников организации поспособствовать перевозке тела погибшей Элен Дадаян в Нагорный Карабах.

Как писал "Кавказский узел", карабахские студенты в Ереване днем 18 августа перекрыли входы и выходы армянского офиса Красного Креста, требуя добиться от Азербайджана разрешения на перевозку в Нагорный Карабах тела погибшей в аварии 21-летней Элен Дадаян. Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян в мае заявил, что тела 34 умерших в Армении жителей Нагорного Карабаха Азербайджан не разрешает перевезти на родину для захоронения.

После закрытия Азербайджаном Лачинского коридора в Нагорном Карабахе возникла угроза гуманитарной катастрофы - не хватает продуктов, лекарств, топлива, говорится в справке "Кавказского узла", "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Полиция вечером 18 августа стянула к офису армянской делегации МККК дополнительные силы, в том числе отряды «черных» беретов, сообщил в прямом эфире активист Микаел Маргарян. Полицейские предложили протестующим разблокировать входы/выходы в офис армянской делегации МККК, но активисты отказались, следует из видеозаписи.

МККК отказывается распространить сообщение об отказе Азербайджана пропустить тело Элен Дадаян для захоронения в Нагорном Карабахе, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» студентка Диана Саакян.

Об этом, по ее словам, сказали представители армянского офиса Красного Креста на встрече с активистами. «МККК позволил алиевскому режиму унизить себя, когда у них на глазах похитили Вагифа Хачатряна. Сегодня запрещает хоронить Элен Дадаян на родовом кладбище, чтобы ее родные смогли бы попрощаться с ней. Красный Крест должен указать адресно нарушителя гуманитарных норм международного права. Позор, когда международная организация потакает капризам Алиева», - отметила она.

После переговоров с полицией, которая инициировала еще одну встречу сотрудников офиса с протестующими. По договоренности активисты после 22.00 разблокировали входы/выходы здания, заявила Саакян.

«Представители МККК на встрече попросили время до понедельника [21 августа], чтобы попытаться договориться и получить разрешение на перевозку тела Элен Дадаян в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха). Родственники Элен согласились подождать», - рассказала студентка.

Если Красный Крест не сможет договориться о перевозке тела в понедельник или во вторник, 22 августа, протесты у офиса МККК возобновятся, добавила она.

Саакян также рассказала, что вопросом транспортировки тела Элен Дадаян занимается ее дядя. «Остальная родня осталась в Арцахе», - заключила студентка.

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