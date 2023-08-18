Властям Грузии пришлось оправдываться за заявления после трагедии в Шови

18 августа 2023, 12:06

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Глава МВД Грузии выступил с уточнением своих слов о том, почему в первую ночь после схода оползня в Шови не был задействован вертолет, а лидер правящей партии извинился за резкое заявление о спасшихся мужчине с ребенком. Оппозиционеры сочли политическим ходом изменение риторики представителей властей.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа на курорте Шови сошел оползень. К 17 августа были найдены тела 24 погибших, продолжались поиски шести человек.

Сход оползня в Шови стал следствием ряда природных факторов, заявили власти Грузии. Оппозиционеры потребовали установить чиновников, ответственных за гибель людей. Правозащитники отметили, что система раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях, которая создавалась властями Грузии, не помогла спрогнозировать сход оползня, а спасательный вертолет прибыл на место через несколько часов после ЧП. 8 августа оппозиция призвала создать комиссию по расследованию причин трагедии, а 10 августа с требованием расследовать недостатки при проведении спасательно-поисковых работ выступили журналисты и правозащитники.

Спасатели расширили ареал поисков тел погибших и с 17 августа начали проводить их в километре от эпицентра, в руслах рек Чанчахи и Риони. По предположениям спасателей, там могут быть тела погибших. "Поисковые работы активно ведутся. В руслах рек Чанчахи и Риони будет задействована тяжелая техника", - сказал мэр Они Серги Хидешели в эфире телекомпании «Имеди», который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, руководство Национального агентства окружающей среды запланировало встречу с местными жителями, чтобы подробно рассказать о причинах схода оползня, о том, какие работы проведены и что еще предстоит сделать, сообщил Хидешели.

Представители правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» - министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и председатель партии, депутат парламента Ираклий Кобахидзе выступили с заявлениями, в которых объяснили действия властей после схода оползня.

В частности, Вахтанг Гомелаури объяснил, почему в первую ночь поисковых работ поиски продолжили без задействования вертолетов. "Почему не был задействован ночью? Есть возможность работать ночью, есть большие риски для пилотов. Если жизнь человека под вопросом, то нельзя, чтобы пилот рисковал. Вертолет работал три часа, вывез людей. Работая ночью, пилот бы рисковал и сам бы погиб. Ущелье, деревья, может что-нибудь произойти", - сказал Гомелаури в эфире «Мтавари архи», который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Гомелаури привел в пример спасательную операцию, при которой в горах разбился вертолет и погибли находящиеся в нем пилот, спасатели и врачи. Однако днем позже министр пояснил, что поисковые работы велись с помощью дронов, оснащенными тепловым устройством, способным реагировать на людей и тела погибших.

В свою очередь Ираклий Кобахидзе также сообщил, что во время спасательной операции ночью задействовали дроны. При этом он назвал «спекуляцией» утверждения, что при задействовании других средств могли бы спасти больше людей. "Кто был на месте и ознакомился с обстановкой, абсолютно все, считают, что в случае использования дополнительных ресурсов невозможно было спасти больше людей. Причина в том, что была стихия, и сошла большая масса селя, и у тех, кто попал в массу селя, не было никакого шанса на спасение", - сказал Кобахидзе в эфире телекомпании «Мтавари архи».

При этом он назвал ложью информацию о том, что при сходе оползня спаслись Давид Джеладзе с шестилетней племянницей, перебравшиеся с одного берега реки на другой. "Была распространена ложная информация, что один ребенок три часа боролся с селем. Это непредставимая ложь. Просто невозможно, чтобы так развивались там события. Как долго может продержаться человек под селем? Речь о минутах", - сказал он.

Однако позднее Кобахидзе сообщил, что изменил свою точку зрения после телефонного разговора и личной встречи с Джеладзе, рассказавшим историю их спасения. Депутат пояснил, что не поверил в эту историю, глядя на фотографию ребенка, которую ему ранее показал журналист.

"Он (Джеладзе) детально рассказал историю. Непредставимая, удивительная история – переводил племянницу максимально безопасно. Сам себя превзошел - такой путь преодолел с ребенком. Фото ребенка мне показал журналист, а в соцсетях распространяются фальсифицированные фотографии, я не знал, кем оно выложено и что на нем изображено", - пояснил Кобахидзе, выразив сожаление о том, что своим первым заявлением расстроил Джеладзе.

Представители оппозиционных партий не поверили в искренность извинений Кобахидзе, посчитав, что оно вызвано нарастающим недовольством в обществе. "Кобахидзе, увидев очень большой протест в обществе, опроверг свои слова. Его извинения – часть политической повестки дня, что также неприемлемо", - сказала лидер партии «За справедливость» Екатерина Беселия.

Депутат парламента от партии «Лело» Анна Нацвлишвили считает, что принести извинения Кобахидзе посоветовали иностранные советники «Грузинской мечты». "Несмотря на извинения, вновь стоит вопрос безопасности – где система превенции, где система мониторинга, где ответственность лиц, у которых хватает смелости говорить, что вызвало в Шови такие жертвы?" - сказала она в эфире телекомпании «Мтавари архи».

Аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Шота Утиашвили обратил внимание, что проведение поисковых работ было прекращено ночью по непонятным причинам. "Поэтому им (властям) сейчас приходится оправдываться и говорить, что спасательные работы не имели смысла. Что те люди, попавшие под оползень, уже погибли и к ночи были мертвы, но это не доказано. Ряд людей, в том числе и я, считаем, что спасательная операция должна продолжиться до тех пор, пока есть шанс кого-то найти живым, и неоправданно прерывать ее", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Утиашвили заметил, что представители «Грузинской мечты» прежде никогда не говорили о нецелесообразности проведения спасательных операций и не утверждали о гибели людей, когда доподлинно это не было известно. По его мнению, большинство людей разочарованы такой позицией властей, но как это отразится на поддержке партии во время следующих парламентских выборов, прогнозировать рано, так как до выборов еще больше года.

Координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе также считает, что говорить о влиянии этого ЧП на результаты парламентских выборов рано, так как может произойти какое-нибудь событие, которое по значимости перекроет этот случай.

"На предстоящих выборах каждый голос будет на вес золота, так как следующие выборы пройдут по электронной системе, что в разы снижает возможность фальсификации. К этим выборам, по сравнению с предыдущими, будет более пристальное внимание международного сообщества, и возможность фальсификации будет очень резко ограничена", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По мнению Анджапаридзе, противоречивые заявления лидеров правящей партии связаны с отсутствием координации внутри команды и неумением подбирать слова, соответствующие ситуации, что оппозиция активно использует в своих интересах. "Здесь вопрос коммуникации, который не отработан, а ряд политиков не умеет подбирать нужные слова в конкретной ситуации. Эти неуместно подобранные слова используются их оппонентами для того, чтобы преподнести их обществу в нужном контексте", - сказал он.

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