Число погибших при сходе оползня в Шови выросло до 27

17 августа 2023, 17:48

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Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при сходе оползня в Шови, продолжаются поиски еще шести человек, заявило МВД Грузии. Таким образом, число погибших выросло до 27.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа на курорте Шови сошел оползень, к 16 августа были найдены тела 26 погибших, продолжались поиски еще семи человек.

Сегодня в зоне оползня в Шови найдено тело еще одного погибшего, общее число погибших увеличилось до 27 человек. Продолжаются поиски шести пропавших без вести, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на МВД Грузии.

Тело было обнаружено примерно в 25 километрах от эпицентра катастрофы, сообщил сегодня глава Службы управления чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили в эфире "Мтавари архи".

Поиски в зоне бедствия продолжаются, проверка в центре стихии практически завершена, заявил он. "Фактически мы проверили всю территорию в эпицентре стихии, осталось несколько сотен квадратных метров. Завтра планируем уже ввести в русло реки тяжелую технику. Раньше у нас не было такой возможности из-за почвы. Сколько раз мы бы ни пытались ввести тяжелую технику в большом количестве, столько раз она завязла. Сегодня мы проверили в определенных местах, где у нас были обоснованные подозрения, что там может быть тело или фрагмент, и почва уже твердая. С завтрашнего дня начнем активные поисковые работы", - сказал привело его слова "Интерпрессньюс".

Часть оппозиции требует создания парламентской расследовательской комиссии. Важно, чтобы жители страны располагали информацией о конкретных виновных, заявил председатель "Единого национального движения" Леван Хабеишвили. "Партия "Грузинская мечта" не будет это расследовать, поэтому создание следственной комиссии в парламенте имеет решающее значение. Я уверен, что все здравомыслящие люди, независимо от того, являются ли они представителями оппозиции или власти, должны чувствовать ответственность", — перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Хабеишвили "Общественному вещателю".

Оппозиционный депутат Сандро Раквиашвили от партии "Гирчи" усомнился, что будет создана следственная комиссия в связи с катастрофой в Шови, ""Грузинская мечта" этого не допустит, поэтому это просто повод еще раз вспомнить об "Едином национальном движении", — заявил он в эфире телекомпании. Он отметил, что поддержит создание комиссии, если "Единое национальное движение" сможет добиться этого.

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