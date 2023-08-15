Найдено тело еще одного погибшего в Шови

15 августа 2023, 19:10

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Спасатели обнаружили тело 26-го погибшего в результате схода оползня на высокогорном грузинском курорте Шови, продолжаются поиски еще семи человек.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа на курорте Шови сошел оползень, к 14 августа были найдены тела 25 погибших, продолжались поиски еще восьми человек.

Сегодня найдено тело 26-го погибшего, его личность пока не установлена. Спасатели продолжают поиски еще семи человек, перевел сегодня корреспондент "Кавказского узла" сообщение в эфире "Мтавари архи".

Спасатели проверили 90% территории в зоне стихийного бедствия, сообщило сегодня МВД Грузии. "Поисковые работы проводятся как в эпицентре катастрофы, так и в русле рек Риони и Чанчахи. На данный момент проверено 90% эпицентра катастрофы, массива суши. К поисковым работам привлечены как живая сила, так и тяжелая техника и плавсредства", - говорится в сообщении МВД.

Сегодня в селе Глола, недалеко от Шови, похоронили погибших. "В жизни мы не забудем эту трагедию. Мы скорбим всей деревней", - рассказали местные жители журналистам телекомпании "Формула". Геннадий Султанишвили и Софо Бакурадзе, погибшие в Шови, похоронены в семейных могилах.

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