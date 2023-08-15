На месте схода оползня в Шови. Фото: giorgigabri / Twitter

15 августа 2023, 19:10

Найдено тело еще одного погибшего в Шови

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спасатели обнаружили тело 26-го погибшего в результате схода оползня на высокогорном грузинском курорте Шови, продолжаются поиски еще семи человек.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа на курорте Шови сошел оползень, к 14 августа были найдены тела 25 погибших, продолжались поиски еще восьми человек.

Сегодня найдено тело 26-го погибшего, его личность пока не установлена. Спасатели продолжают поиски еще семи человек, перевел сегодня корреспондент "Кавказского узла" сообщение в эфире "Мтавари архи".

Спасатели проверили 90% территории в зоне стихийного бедствия, сообщило сегодня МВД Грузии. "Поисковые работы проводятся как в эпицентре катастрофы, так и в русле рек Риони и Чанчахи. На данный момент проверено 90% эпицентра катастрофы, массива суши. К поисковым работам привлечены как живая сила, так и тяжелая техника и плавсредства", - говорится в сообщении МВД.

Сегодня в селе Глола, недалеко от Шови, похоронили погибших. "В жизни мы не забудем эту трагедию. Мы скорбим всей деревней", - рассказали местные жители журналистам телекомпании "Формула". Геннадий Султанишвили и Софо Бакурадзе, погибшие в Шови, похоронены в семейных могилах.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Власти Грузии обвинили оппозицию в спекуляциях на теме трагедии в Шови", "Патриархия Грузии раскритиковала священника за комментарий о трагедии в Шови", "Правозащитники раскритиковали реакцию властей на ЧС в Шови".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 августа 2023, 19:55

15 августа 2023, 18:26

  • Правозащитники сообщили об отказе Албагачиеву в медпомощи

    Сотрудники колонии в Астраханской области не отреагировали на просьбы уроженца Ингушетии Абдул-Малика Албагачиева оказать ему помощь, когда же спустя два часа после начала приступа эпилепсии к заключенному пришел тюремный врач, у него не оказалось лекарств. Адвокат направила заявление в Следком, требуя возбудить против сотрудников колонии дело о халатности, сообщил сегодня фонд "Общественный вердикт"*.

15 августа 2023, 17:37

  • "Дагестанавтодор" после обращения сельчан к Меликову анонсировал ремонт дороги в Байрамаул

    Дорога в Байрамаул не ремонтировалась много лет, при этом даже деньги на грейдер для выравнивания дорожного полотна приходится собирать сельчанам, рассказали они после записи видеообращения к главе Дагестана. Ремонт не проводился из-за отсутствия средств в местном бюджете, теперь дорога принята на баланс "Дагестанавтодор", а разработка проекта ремонта намечена на 2024 год, сообщили в учреждении.

15 августа 2023, 16:40

15 августа 2023, 15:45

  • Меликов назвал халатность причиной гибели 35 человек в Махачкале

    В Дагестане будет проведена проверка законности размещения автозаправочных станций после гибели 35 человек в Махачкале, сообщила Генпрокуратура. Глава Дагестана назвал причиной случившегося алчность и халатность и потребовал от подчиненных провести проверки мер безопасности.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи