Четыре военных из Волгоградской области погибли на Украине

17 августа 2023, 19:56

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Александр Щетихин, Евгений Фешкин, Владимир Татаринов и Максим Говорухин погибли на Украине, сообщили представители власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 467 военных из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Кнор стал 463-м военным из Волгоградской области, гибель которого на Украине подтверждена официально.

Александр Щетихин погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Камышина в своем Telegram-канале.

Щетихин окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в Благовещенске Амурской области. Служил в ВДВ в звании капитана, командовал ротой. Погиб 24 июля. Сегодня он похоронен в Камышине, сообщило ИА "Высота 102"

О гибели в зоне военной операции Максима Говорухина сообщило издание Новониколаевского муниципального района "Новониколаевский вестник". Максим родом из хутора. Верхнекардаильского. После окончания школы он получил образование газоэлектросварщика. Отслужил в армии. Работал в Москве вахтой. Осенью 2022 года отправился на военную операцию. У погибшего осталась дочь, говорится в сообщении на странице издания "ВКонтакте" от 11 августа.

Администрация Котельниковского района сообщила о гибели в ходе военной операции двух военных. Евгений Фешкин погиб 4 июля, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 4 августа. 8 августа районные власти сообщили о гибели на Украине Владимира Татаринова.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 467 военных из Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 19.40 мск 17 августа сообщили о гибели на Украине не менее 2413 бойцов с юга России, в том числе 1241 - СКФО и 1172 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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