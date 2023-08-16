Житель Краснодара оштрафован после критики в адрес Путина

16 августа 2023, 18:18

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Суд в Краснодаре оштрафовал на 10 тысяч рублей Павла Карпенко за пикет у здания администрации, в ходе которого активист держал плакат с критикой в адрес Путина. Силовики составили на Карпенко также два протокола о дискредитации армии.

Возле здания администрации Краснодарского края сегодня был задержан пикетчик Павел Карпенко, который держал в руках плакат о Путине. В ОВД Западного округа на него составили два протокола по статьям о дискредитации российской армии из-за проведения пикета и пацифистского статуса в соцсети "ВКонтакте", а также об организации несогласованной публичной акции из-за анонса пикета в соцсети. Пикетчика оставили в отделении на ночь, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Карпенко сегодня отвезли в суд, где оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье об организации несогласованной акции, после чего отпустили. Протоколы о дискредитации армии будут рассмотрены в другие дни, указано в Telegram-канале проекта.

"Кавказский узел" также писал, ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

15 августа стало известно, что Советский райсуд Краснодара оштрафовал на 40 тысяч рублей Виктора Торбу, признав, что опубликованные им в мессенджере сообщения дискредитировали российских военнослужащих.

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