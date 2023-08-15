Суд в Краснодаре признал сообщения в мессенджере дискредитацией армии

15 августа 2023, 14:23

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Советский райсуд Краснодара оштрафовал на 40 тысяч рублей Виктора Торбу, признав, что опубликованные им в мессенджере сообщения дискредитировали российских военнослужащих.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

По версии следствия, 28-летний мужчина разместил в групповом чате в мессенджере информацию, направленную на дискредитацию российских военнослужащих. После этого полицейские составили на него протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России".

"На основании собранных правоохранителями материалов решением Советского районного суда города Краснодара мужчина признан виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде выплаты административного штрафа в размере 40 000 рублей", – сообщило сегодня на своем сайте управление МВД по Краснодарскому краю.

Суд оштрафовал Виктора Торбу, он был задержан полицейскими совместно с сотрудниками ФСБ, отметило "ОВД Инфо"* в своем блоге на 24liveblog.com.

Комментариев от Виктора Торбы или его представителей не поступало.

Напомним, 14 августа стало известно, что суд в Усть-Лабинске оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя, признав, что опубликованный им в соцсети комментарий дискредитировал российских военнослужащих.

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