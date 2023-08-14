14 августа 2023, 14:17

Комментарий в соцсети привел к штрафу жителя Усть-Лабинска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Усть-Лабинске оштрафовал на 30 тысяч местного жителя, признав, что опубликованный им в соцсети комментарий дискредитировал российских военнослужащих.

По версии следствия, 3 июля житель Усть-Лабинска разместил в соцсети под публикацией о времени и месте захоронения погибшего участника спецоперации на Украине комментарий оскорбительного содержания. После этого силовики составили на него протокол.

Во время судебного заседания житель Усть-Лабинска признал вину и раскаялся, сообщила сегодня в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Постановлением Усть-Лабинского районного суда он признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей", – сказано в сообщении.

Житель Усть-Лабинска признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России", уточнила пресс-служба.

Комментариев от жителя Усть-Лабинска или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее силовики в Новороссийске составили протокол о дискредитации российских военнослужащих на местного жителя Александра Боровкова.

Напомним, ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Адлера арестован за неповиновение полиции", "Суд в Краснодаре отправил мужчину в колонию за "фейки" об армии", "Ростовчанка обвинена в дискредитации российской армии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 августа 2023, 14:55

14 августа 2023, 14:12

14 августа 2023, 13:44

14 августа 2023, 13:26

14 августа 2023, 12:42

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи