Комментарий в соцсети привел к штрафу жителя Усть-Лабинска

14 августа 2023, 14:17

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Суд в Усть-Лабинске оштрафовал на 30 тысяч местного жителя, признав, что опубликованный им в соцсети комментарий дискредитировал российских военнослужащих.

По версии следствия, 3 июля житель Усть-Лабинска разместил в соцсети под публикацией о времени и месте захоронения погибшего участника спецоперации на Украине комментарий оскорбительного содержания. После этого силовики составили на него протокол.

Во время судебного заседания житель Усть-Лабинска признал вину и раскаялся, сообщила сегодня в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Постановлением Усть-Лабинского районного суда он признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей", – сказано в сообщении.

Житель Усть-Лабинска признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России", уточнила пресс-служба.

Комментариев от жителя Усть-Лабинска или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее силовики в Новороссийске составили протокол о дискредитации российских военнослужащих на местного жителя Александра Боровкова.

Напомним, ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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