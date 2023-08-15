"Дагестанавтодор" после обращения сельчан к Меликову анонсировал ремонт дороги в Байрамаул

15 августа 2023, 17:37

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Дорога в Байрамаул не ремонтировалась много лет, при этом даже деньги на грейдер для выравнивания дорожного полотна приходится собирать сельчанам, рассказали они после записи видеообращения к главе Дагестана. Ремонт не проводился из-за отсутствия средств в местном бюджете, теперь дорога принята на баланс "Дагестанавтодор", а разработка проекта ремонта намечена на 2024 год, сообщили в учреждении.

Как писал "Кавказский узел", жители села Байрамаул Хасавюртовского района записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову с просьбой отремонтировать дорогу к селу. По этой трассе жители ездят на работу в Хасавюрт. Выбоины и острые камни не дают экстренным службам оперативно прибыть в Байрамаул, отметили авторы обращения.

В селе Байрамаул проживают около 4 тысяч человек, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в районной администрации, в основном, кумыки и чеченцы. В селе имеются школа, ФАП. Жители заняты, в основном, сельским хозяйством.

Сельчане вынуждены самостоятельно собирать деньги для выравнивания дороги, рассказал житель села Айгум. "Дорога в плохом состоянии, после проезда машин поднимается пыль. Сельчане регулярно собирают деньги, нанимают грейдер, чтобы выровнять ее. Но это помогает ненадолго, после дождей она вновь портится. Не раз жаловались в администрацию района, но результата нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Плохая дорога мешает проезду экстренных служб, отметил Магомедкади. "По этой дороге пролегает путь в больницу, которая расположена в селе Ботаюрт. Если бы она была асфальтирована, скорая доезжала бы минут за 10-15, а так приходится ехать не менее получаса", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла"

Ремонт дороги позволил бы разгрузить другие автодороги района, подчеркнул Арслан. "Кроме улучшения экологии, это облегчило бы жизнь сельчан, в плане развития бизнеса", - указал он.

Ранее автодорога, связывающая Ботаюрт и Байрамаул, была в муниципальной собственности. Отсутствие средств у муниципалитета мешало отремонтировать дорогу, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в управлении "Дагестанавтодор". "Распоряжением министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана №381 от 14 июня 2023 года дорога передана в оперативное управление ГКУ "Дагестанавтодор". В настоящее время проводятся мероприятия по установлению источника финансирования для приведения дороги в нормативное состояние", - сообщили в ведомстве.

Его представитель отметил, что разработка проектно-сметной документации на ремонт дороги запланирована на 2024 год. После этого будут проведены необходимые строительно-монтажные работы.

Финансовое обеспечение расходов муниципальных образований на автодороги местного значения регламентирует Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ", отметил юрист Рустам Ахмедов. "Автомобильные дороги местного значения должны ремонтироваться за счет средств местных бюджетов, но в бюджетах муниципалитетов Дагестана таких средств зачастую нет. Перевод данной дороги на баланс ГКУ "Дагестанавтодор" является позитивным моментом, так как финансирование будет осуществляться из республиканского бюджета", - рассказал юрист.

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