Выпуск коньяка "Гаджи Муратъ" вызвал недовольство в Дагестане

13 августа 2023, 13:42

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В Дагестане вызвала негативную реакцию информация о выпуске коньяка "Гаджи Муратъ", но с юридической точки зрения связь товарного знака с именем Хаджи-Мурата неочевидна, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 10 августа в телеграм-канале "ЧП/Кавказ" была опубликована фотография коньяка под названием "Гаджи Муратъ", который стоит среди другой коньячной продукции. Пользователи Telegram предположили, что производитель использовал имя Хаджи-Мурата в названии коньяка. Это оскорбляет чувства верующих, муфтият Дагестана должен вмешаться, заявили они.

Хаджи-Мурат - участник освободительной борьбы кавказских горцев, один из правителей Аварского ханства (в 1834-36 годах), наиб имама Шамиля - лидера горцев Дагестана и Чечни в борьбе за независимость от Российской империи.

Товарный знак "Гаджи-Муратъ" был зарегистрирован в 2012 году за московской компанией "Русские традиции". Эта же компания регистрировала товарные знаки "Древний Терек", "Казбек", "Казбекъ" и "КазбеК", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" социолог Расул Абдулхаликов.

По его словам, такой коньяк присутствовал в продаже как минимум между 2017 и 2019 годами, что подтверждают декларации соответствия и иные документы. Абдулхаликов предположил, что сейчас этот товар не продается, а на фото в телеграм-канале изображены складские остатки.

Статья 1483 Гражданского кодекса запрещает государственную регистрацию в качестве товарных знаков "обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали", напомнил он. "Регистрация в качестве товарного знака, особенно для продажи алкогольной продукции, имени исторической личности, неразрывно связанной с Русско-Кавказской войной, историей Северного Кавказа и России, этим общественным интересам противоречит", - считает Расул Абдулхаликов.

Он отметил, что общественная реакция по данному поводу резко негативная. "Хаджи-Мурат - один из самых известных персонажей Русско-Кавказской войны, его до сих пор не дают похоронить, а отрубленную голову хранят в федеральном музее. Конечно, многие жители Северного Кавказа в этой ситуации возмущены коммерциализацией исторической личности, связанной с газаватом, для продажи алкоголя. Должны или нет вмешиваться в ситуацию религиозные организации и деятели, я сказать не могу, это их право реагировать на разные инфоповоды. Тем более, что у разных организаций и лиц отношение к тем или иным деятелям Русско-Кавказской войны отличается", - рассказал социолог.

Выбор названия коньяка был действительно неуместным, считает политолог и журналист Альберт Эседов. "В то же самое время, что странно, легко принимают названия типа Наполеон, Багратион, Петр Великий, Сараджев, и даже гордятся такими с названиями, указывающими на наш регион, как алкогольный – "Дагестан", "Лезгинка", "Джигит", "Кизляр", "Дербент". Наверное, производитель должен был учесть региональную специфику, когда запускал производство коньяка «Гаджи Муратъ»", - сказал Эседов корреспонденту "Кавказского узла".

Он не исключил, что в написании «Гаджи Муратъ» есть особенный замысел. "Понятно, чьим именем он назван, но юридически будет нелегко доказать оскорбленным в чувствах верующим, что производителем коньяка имелось в виду именно имя Хаджи-Мурат", - сказал Эседов.

"Выпуск коньяка с названием "Гаджи Муратъ" порочит предприятие, его выпуск должен быть остановлен", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель проекта «Монитор ЖКХ и пациента», юрист Зияутдин Увайсов. При этом он предположил, что иск от верующих мусульман за оскорбление чувств, скорее всего, не будет подан.

Согласно канонам ислама, наносить изображения и ставить памятники у мусульман не принято, сказал корреспонденту "Кавказского узла" священнослужитель одной из мечетей Ибрагим-Хаджи. "Мы не приветствуем упоминаний и изображений известных исторических личностей на алкогольных напитках, так как они являются харамом (запретными. - Прим. «Кавказского узла»)", - сказал он.

В Уголовном кодексе есть статья «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», согласно которой публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, наказываются либо штрафом до 300 тысяч рублей, либо до года принудительных работ или лишения свободы. Но в данном случае применить эту статью УК РФ очень сложно, сказал корреспонденту «Кавказского узла» юрист Магомед Гаджиев.

"Так как будет трудно доказать, какие именно действия были совершены для оскорбления чувств верующих. Ответчик может с легкостью утверждать, что название "Гаджи Муратъ" никак не связано с личностью Хаджи-Мурата", - пояснил юрист.

Согласно информации на ресурсах по продаже алкогольных напитков, коньяк "Гаджи-Муратъ" производит Дербентский винно-коньячный завод Дагпотребсоюза. Представители это предприятия оказались недоступны для комментариев, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

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