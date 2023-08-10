Пользователей Telegram возмутило использование имени Хаджи-Мурата в названии коньяка

10 августа 2023, 20:10

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Использование имени Хаджи-Мурата в названии коньяка оскорбляет чувства верующих, муфтият Дагестана должен вмешаться, заявили пользователи Telegram.

Хаджи-Мурат - участник освободительной борьбы кавказских горцев, один из правителей Аварского ханства (в 1834-36 годах), наиб имама Шамиля - лидера горцев Дагестана и Чечни в борьбе за независимость против Российской империи, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

Фотографию коньяка под названием "Гаджи Муратъ", который стоит среди другой коньячной продукции, опубликовал сегодня Telegram-канал "ЧП/Кавказ", на который подписаны 114 372 человека. "Неужели другие названия закончились, чтобы называть коньяк его именем?Так и до имама Шамиля рукой подать", - говорится в описании к снимку.

Пользователи канала поддержали автора поста, публикация на 20.00 набрала 425 комментариев. "Это оскорбление чувств верующих и национальной истории", - написал пользователь SHAMIL. "На это должно реагировать ДУМД (Духовное управление мусульман Дагестана - прим. "Кавказского узла)" как минимум", - отметил он в другом комментарии. "И как Муфтият смотрит на такое", - поинтересовался Неш. "Муфтий еще не высказал недовольство по этому поводу?" - спросил forever.

Ряд пользователей порекомендовали потребовать ответа от производителя или подключить власти. "Найти производителя и спросить с него. Вряд ли мы можем помочь", - отметил пользователь Sss. "Изъять срочно и всё ликвидировать", - предложила Narina. "Надо жалобы подать на производителя. Открыть петицию", - написала Аида. "Куда нужно обращаться и где собирать подписи, чтобы такое название запретили?" - спросил пользователь Grandioznost.



На 20.00 мск на сайте и в Telegram-канале муфтията Дагестана не содержится комментариев об использовании имени Хаджи-Мурата в названии алкогольного напитка.

Как следует из информации на ресурсах по продаже алкогольных напитков, коньяк "Гаджи-Муратъ" с трехлетней и пятилетней выдержкой производит Дербентский винно-коньячный завод Дагпотребсоюза.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.