Супруга Ашурова заявила об ухудшении его состояния в изоляторе

10 августа 2023, 21:08

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Состояние азербайджанского оппозиционера Самира Ашурова в следственном изоляторе ухудшилось, ему необходима госпитализация, заявила жена активиста.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта 2022 года член партии Народного фронта Азербайджана Самир Ашуров был возвращен из Германии на родину, а в апреле того же года его арестовали в Баку по обвинению в нападении с ножом на человека. Позже следователи дополнили дело обвинением в хулиганстве с использованием оружия. В феврале Ашуров отверг в суде все обвинения. Потерпевший сказал в суде о двух ножевых ранениях вместо заявленных обвинением трех, а в деле нет подтверждений, что он вообще был ранен, сообщил адвокат Ашурова.

Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" в апреле опубликовал новый список политзаключенных, в который был включен и Самир Ашуров.

Об ухудшении состоянии Самира Ашурова в Бакинском СИЗО-3, расположенном в столичном пригороде Шувелан, корреспонденту "Кавказского узла" сообщила Нурана Ашурова, супруга оппозиционера.

"9 августа Самир звонил из СИЗО. У него на голени, чуть выше стопы появились болячки. Это признаки обострения сахарного диабета. Самир в Германии находился на учете как больной сахарным диабетом и получал там регулярное лечение. Там врачи его предупреждали, что необходимо следить за уровнем сахара в крови, а то могут быть тяжелые последствия, включая гангрену ноги. Вот эти болячки и являются предвестниками гангрены, если своевременно не получить лечение, Самир может лишиться нижних конечностей", - рассказала жена активиста.

По ее словам, Ашуров также страдает болезнью сердца. "В последнее время, у него все чаще происходит усиления сердцебиения. В СИЗО Самир за почти полтора года содержания никакого лечения не получает. Он только принимает лекарства от диабета. Ему там даже не меряют уровень сахара в крови. Но, судя по возникшим болячкам на ногах, болезнь прогрессирует. Он нуждается в срочной госпитализации в Лечебное учреждение Пенитенциарной службы", - отметила Нурана Ашурова.

Она сообщила, что Самир Ашуров обратился к врачам в СИЗО. "9 августа ему сказали, чтобы он ничего не ел с утра для взятия крови на анализ. Мы с ним говорили по телефону около 11.00 утра и к тому моменту медработники не приходили к нему взять кровь. Следующий раз мы с ним будем говорить только 12 августа", - рассказала Ашурова.

Супруга оппозиционера также связала ухудшение состояния его здоровья с плохими условиями содержания заключенных. "Самир находится в Шувеланском СИЗО. У него нет жалоб на обращение с ним. Но там плохие условия содержания всех заключенных. Это старая тюрьма. Самира содержат в маленькой камере вместе еще 11 людьми. Туда не попадают лучи солнца. Камера не проветривается. В связи с жаркой погодой правда им дали три вентилятора. Но вентилятор прогоняет воздух, который внутри помещения, он не приносит свежего воздуха. В СИЗО нет нормальной воды, она подается с перебоями и не совсем чистая. В туалетах царит антисанитария. Из-за нехватки чистого воздуха и малой подвижности у Самира обострился диабет. Врачи в Германии настоятельно рекомендовали ему побольше быть на свежем воздуха и много ходить. Но Самира из-за этого незаконного ареста лишили этой возможности. Его здоровье подорвано", - продолжила Ашурова.

Она также указала на необоснованное затягивание судебного процесса. "Суд идет уже без малого год, но пока конца не видно. Судьи часто переносят процесс. Следующее заседание назначено на 14 августа. Но оно не состоится в этот раз уже по причине отсутствия нашего адвоката, которого до 20-го числа не будет в Баку", - отметила Н.Ашурова.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы на запрос корреспондента "Кавказского узла" в связи с заявлением супруги Самира Ашурова об его здоровья обещали навести справки и ответить. Однако до конца рабочего дня 10 августа ответа из ведомства не поступило.

"Кавказский узел" также писал, что правозащитники заявили о давлении на Нурану Ашурову за поддержку активистов, заявили правозащитники. Сама Нурана Ашурова рассказала, что получала сообщения с угрозами.

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Автор: Фаик Меджид, источник, корреспондент «Кавказского узла»