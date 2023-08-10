Краснодарец оштрафован за дискредитацию военных

10 августа 2023, 07:01

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Первомайский суд Краснодара оштрафовал местного жителя Дениса Кулыгина, признав его виновным в дискредитации российских военнослужащих.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жителей страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали штрафовать по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Суд в Краснодаре признал местного жителя Дениса Кулыгина виновным в дискредитации российских военных и оштрафовал его, передали 9 августа "Кавказ. Реалии"*. Издание при этом не уточнило за что именно оштрафован Кулыгин, а также не привело подробностей по его делу.

В карточке дела на сайте Первомайского суда Краснодара уточняется, что Кулыгин признан виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Суммы штрафа и подробностей по делу не приведено.

Комментариев от Дениса Кулыгина или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 3 августа стало известно, что суд счел дискредитирующей российских военных фотографию сумки с высказываем о смерти президента страны, опубликованную 21-летней жительницей Краснодара в интернете, и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей.

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