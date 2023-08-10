10 августа 2023, 07:01

Краснодарец оштрафован за дискредитацию военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Первомайский суд Краснодара оштрафовал местного жителя Дениса Кулыгина, признав его виновным в дискредитации российских военнослужащих.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жителей страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали штрафовать по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Суд в Краснодаре признал местного жителя Дениса Кулыгина виновным в дискредитации российских военных и оштрафовал его, передали 9 августа "Кавказ. Реалии"*. Издание при этом не уточнило за что именно оштрафован Кулыгин, а также не привело подробностей по его делу.

В карточке дела на сайте Первомайского суда Краснодара уточняется, что Кулыгин признан виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Суммы штрафа и подробностей по делу не приведено.

Комментариев от Дениса Кулыгина или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 3 августа стало известно, что суд счел дискредитирующей российских военных фотографию сумки с высказываем о смерти президента страны, опубликованную 21-летней жительницей Краснодара в интернете, и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Адлера арестован за неповиновение полиции", "Суд в Краснодаре отправил мужчину в колонию за "фейки" об армии", "Житель Новороссийска обвинен в дискредитации армии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

10 августа 2023, 06:07

10 августа 2023, 05:08

  • Волгоградец из бригады ЛНР потребовал медпомощи и выплат через суд

    Житель Волгограда Тлеген Ислямгалиев отправился добровольцем в бригаду ЛНР и был травмирован в зоне боевых действий, но госпиталь в Волгограде отказался его оперировать. Ислямгалиев требует операции и боевых выплат, которые он не получил, сообщил его юрист Николай Луценко.

10 августа 2023, 04:08

  • Правозащитники раскритиковали реакцию властей на ЧС в Шови

    Система раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях, которая создавалась властями Грузии, не помогла спрогнозировать сход оползня в Шови, а спасательный вертолет прибыл на место через несколько часов после ЧП, указали представители НПО "Центр прав человека".

10 августа 2023, 03:09

10 августа 2023, 02:10

  • Жители Дагестана заметили ухудшение ситуации с водой

    Многолетние проблемы с водоснабжением в Махачкале, Избербаше, Буйнакске и Кизляре в этом году усугубились отключениями электричества, перебои с водой происходят все чаще, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители Дагестана. 

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи