Село Сарушен. Фото https://www.artsakhpress.am/rus/news/142812/the-residents-of-sarushen-begin-to-live-normal-life.html

09 августа 2023, 17:54

Сельчане обстреляны в Нагорном Карабахе

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Азербайджанские военные обстреляли жителей села Сарушен, работавших в поле, заявила полиция Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", стороны карабахского конфликта регулярно сообщают об обстрелах. 4 августа полиция Нагорного Карабаха сообщила, что азербайджанские военные открыли огонь по комбайнеру, который убирал урожай близ села Неркин Сзнек Аскеранского района, сельхозработы были приостановлены.

Около 10.50 (9.50 мск) с азербайджанских боевых позиций в  районе села Саргсашен Мартунинского района (азербайджанское название - село Чагадюз Ходжавендского района - прим. "Кавказского узла"),  из различных видов огнестрельного оружия обстреляны мирные жители, работающих на пшеничном поле общины Сарушен Аскеранского района (азербайджанское название - село Дагюрд Ходжалинского района - прим. "Кавказского узла"), сообщило сегодня МВД Нагорного Карабаха.

В результате обстрела никто не пострадал, повреждены стекла передних дверей автомобиля марки "Форд-Транзит", которым управлял один из сельчан. "Сельскохозяйственные работы остановлены. Сообщение было передано российским миротворческим силам", - говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Минобороны Азербайджана на своем сайте и в соцсетях к 17.40 мск не прокомментировало это заявление.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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