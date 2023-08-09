Сельчане обстреляны в Нагорном Карабахе

09 августа 2023, 17:54

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанские военные обстреляли жителей села Сарушен, работавших в поле, заявила полиция Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", стороны карабахского конфликта регулярно сообщают об обстрелах. 4 августа полиция Нагорного Карабаха сообщила, что азербайджанские военные открыли огонь по комбайнеру, который убирал урожай близ села Неркин Сзнек Аскеранского района, сельхозработы были приостановлены.

Около 10.50 (9.50 мск) с азербайджанских боевых позиций в районе села Саргсашен Мартунинского района (азербайджанское название - село Чагадюз Ходжавендского района - прим. "Кавказского узла"), из различных видов огнестрельного оружия обстреляны мирные жители, работающих на пшеничном поле общины Сарушен Аскеранского района (азербайджанское название - село Дагюрд Ходжалинского района - прим. "Кавказского узла"), сообщило сегодня МВД Нагорного Карабаха.

В результате обстрела никто не пострадал, повреждены стекла передних дверей автомобиля марки "Форд-Транзит", которым управлял один из сельчан. "Сельскохозяйственные работы остановлены. Сообщение было передано российским миротворческим силам", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Минобороны Азербайджана на своем сайте и в соцсетях к 17.40 мск не прокомментировало это заявление.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.