Нагорный Карабах заявил об обстреле комбайнера

04 августа 2023, 19:41

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Азербайджанские военные открыли огонь по комбайнеру, который убирал урожай близ села Неркин Сзнек Аскеранского района, сельхозработы приостановлены, сообщило сегодня МВД Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", стороны карабахского конфликта регулярно сообщают об обстрелах. Так, 23 июля Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что азербайджанские военные обстреляли работавшего в поле комбайнера около села Сарушен. 24 июля, по данным карабахской полиции, азербайджанские военные обстреляли тракториста, работавшего в поле в селе Шош. 28 июля Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Шушинском районе.

Сегодня со стороны азербайджанских боевых позиций был обстрелян 40-летний житель села Хнапат (азербайджанское название - Ханабад - прим. "Кавказского узла") Аскеранского района Нагорного Карабаха, который на комбайне собирал урожай на пшеничном поле на территории села Неркин Сзнек (азербайджанское название - Ашагы-Емишджан - прим. "Кавказского узла"), сообщила сегодня пресс-служба МВД Нагорного Карабаха.



Сельскохозяйственные работы из-за нарушения режима прекращения огня были приостановлены. Информация об инциденте была передана российским миротворческим силам, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Минобороны Азербайджана на своем сайте и в соцсетях к 19.30 мск не прокомментировало это заявление.

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