28 июля 2023, 13:15

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстрелах

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Азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Шушинском районе, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", стороны карабахского конфликта регулярно сообщают об обстрелах. Так, 23 июля Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что азербайджанские военные обстреляли работавшего в поле комбайнера около села Сарушен. 24 июля, по данным карабахской полиции, азербайджанские военные обстреляли тракториста, работавшего в поле в селе Шош.

Сегодня около 11 часов (10 мск) азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Шушинском районе, использовав стрелковое оружие, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

"С армянской стороны потерь нет. Об инциденте было проинформировано командование российских миротворческих сил", - цитирует сообщение ведомства "Новости-Армения".

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 13.14 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

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Примечание:

"Сельхозтехника обстреляна в Нагорном Карабахе", "Армянские аналитики осудили заявления Степанакерта", "Азербайджанский солдат ранен в Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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