Тракторист обстрелян в Нагорном Карабахе

24 июля 2023, 15:06

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Азербайджанские военные обстреляли тракториста, работавшего в поле, сельхозработы пришлось остановить, сообщила полиция Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", стороны карабахского конфликта регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. 23 июля Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что азербайджанские военные обстреляли, в том числе из миномета, работавшего в поле комбайнера около села Сарушен Аскеранского района.

Сегодня около 11.20 по местному времени (10.20 мск) житель села Гиши Мартунинского района был обстрелян с азербайджанской стороны, когда на своем тракторе выполнял сельскохозяйственные работы в селе Шош, сообщило МВД Нагорного Карабаха.

По данным полиции, стрельба по трактору велась из стрелкового оружия. "В результате нарушения режима прекращения огня сельскохозяйственные работы были остановлены. К счастью, никто не пострадал", - цитирует сообщение ведомства "Новости-Армения".

МВД отметило, что информация об инциденте передана российскому миротворческому контингенту, пишет издание.

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 15.00 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

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