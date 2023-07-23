23 июля 2023, 14:32

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Азербайджанские военные обстреляли сельхозтехнику около села Сарушен, в том числе из миномета, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", стороны карабахского конфликта также регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 14 июля Минобороны Азербайджана заявило, что позиции азербайджанской армии в Карабахе были обстреляны, а Минобороны Нагорного Карабаха обвинило азербайджанских военных в нарушении режима прекращения огня. Вечером того же дня Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в минометных обстрелах позиций в Мартунинском районе.

Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим перемирия около села Сарушен Аскеранского района, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха. "23 июля с 10:00 по 12:50 (09.00-11.50 мск. – Прим. "Кавказского узла") ВС Азербайджана с перерывами открывали огонь в направлении работавшего на территории села Сарушен комбайна, применив стрелковое оружие и 60-мм миномет", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook*.

Люди при обстрелах не пострадали, об инциденте проинформировано командование российского миротворческого контингента, отмечается в публикации.

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 14.22 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

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