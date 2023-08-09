Врачи насчитали восемь пострадавших при взрыве в Махачкале

09 августа 2023, 15:00

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Ребенок и семь взрослых получили травмы при взрыве газа в махачкалинской многоэтажке, сообщили в Минздраве Дагестана. Взрыв был очень сильным, рассказали жильцы.

Как писал "Кавказский узел", взрыв газа произошел сегодня в многоэтажном доме на улице Айвазовского в Махачкале. Пострадали не менее четырех человек, сообщили в администрации. По данным источника в экстренных службах, повреждены около 20 квартир.

Помощь врачей потребовалась восьми людям, в том числе ребенку, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Минздрава Дагестана. "Один ребенок трех лет получил сотрясение мозга и ранение глаза. Он госпитализирован, ему оказывается вся необходимая помощь. Еще семерым взрослым оказана помощь амбулаторно", - рассказал он.

Информация о взрыве газа поступила в 10.08 мск, а в 10.14 мск по прибытии пожарных расчетов были эвакуированы из дома 150 человек, в том числе 35 детей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник управления МЧС по Дагестану. "Последующего горения не было. По предварительным данным, повреждены внутренние перегородки в квартире на 4-м этаже. Жилой дом многоквартирный шестиэтажный, пятиподъездный", - сказал он.

По предварительным данным, повреждения от взрыва получили около 20 квартир, а взрыв произошел, предположительно, в результате утечки газа, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник администрации Махачкалы. Он отметил, что в доме имеются трещины на несущих стенах, выбиты многие окна. Повреждения получили припаркованные у дома автомобили.

Начата доследственная проверка, заявил сотрудник управления СКР по Дагестану. "Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, а также количество пострадавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жилец дома Магомед рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что взрыв был очень сильный, в квартире выбило окна. "Я очень испугался, сразу пытался выбежать на улицу, но дверь заклинило. С трудом открыл ее с помощью топора. В подъезде валялись разбитые стекла. Соседи помогали до приезда спасателей эвакуировать людей, особенно пожилых", - сказал мужчина.

"Я подумала, что бомба упала, было очень страшно. Потом постучался сосед, спросил, нужна ли помощь. Он помог мне спуститься. Во дворе сказали, что взорвался газ. Раньше запах газа мы не чувствовали", - рассказала пенсионерка Аминат корреспонденту "Кавказского узла".

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