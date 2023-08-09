Четыре человека пострадали при взрыве в Махачкале

09 августа 2023, 11:38

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Двое взрослых и два ребенка получили травмы при взрыве газа в жилом доме. По данным источника, повреждены около 20 квартир.

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Советском районе, сообщил сотрудник администрации Махачкалы. "В результате взрыва газа [в жилом доме] по улице Айвазовского пострадали как минимум четыре человека, среди них двое детей", - приводит сегодня его слова ТАСС.

Взрыв произошел в многоэтажке, отметил источник в экстренных службах. "Повреждения получили около 20 квартир", – цитирует источника РИА Новости.

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