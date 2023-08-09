До 20 увеличилось число погибших в Шови

09 августа 2023, 12:10

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Спасатели нашли тело еще одного погибшего в результате схода оползня в Шови. Общее число жертв возросло до 20, сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям Грузии.

Как писал "Кавказский узел", сход оползня в Шови стал следствием сразу нескольких природных факторов, включая сложный рельеф местности и таяние ледников на фоне высокой температуры воздуха, заявили 7 августа власти Грузии. К 8 августа были найдены 19 тел погибших. Правозащитники заявили, что власти препятствуют работе журналистов в Шови, требуя удалить первые публикации о сходе оползня и создавая помехи. Представители грузинской оппозиции потребовали установить чиновников, ответственных за гибель людей в Шови, отметив, что следственные органы не информируют общественность о ходе расследования трагедии.

В Шови найдено тело еще одного погибшего в результате схода оползня. Общее число погибших увеличилось до 20, сообщает со ссылкой на Службу по чрезвычайным ситуациям Грузии "ТВ Формула".

По данным МВД Грузии, спасатели продолжают поиск еще как минимум 13 человек, в том числе детей, считающихся пропавшими без вести. Всего из зоны бедствия эвакуированы 210 человек, передает Mtavari.tv.

Мэр муниципалитета Они Серго Хидешели сообщил, что поисково-спасательные работы ведутся круглосуточно, и территория поиска расширяется.

Один из тех, кого искали спасатели, - Зураб Бибилишвили - вышел на контакт. Он жив и здоров, сообщил начальник Службы по чрезвычайным ситуациям Темур Мгебришвили в эфире "Рустави 2".

"Человек был в списке пропавших без вести, и сегодня мы можем удалить его из [этого] списка. Я могу сказать вам с подтверждением, что этот человек жив и здоров", - заявил Мгебришвили, слова которого перевела корреспондент "Кавказского узла".