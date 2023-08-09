Оппозиция потребовала расследовать действия чиновников в Шови

09 августа 2023, 01:18

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Необходимо установить чиновников, ответственных за гибель людей в Шови, но следственные органы не информируют общественность о ходе расследования трагедии, заявили представители грузинской оппозиции.

Как сообщал "Кавказский узел", сход оползня в Шови стал следствием сразу нескольких природных факторов, включая сложный рельеф местности и таяние ледников на фоне высокой температуры воздуха, заявили 7 августа власти Грузии. К 8 августа найдены 19 тел погибших. Правозащитники заявили, что власти препятствуют работе журналистов в Шови, требуя удалить первые публикации о сходе оползня и создавая помехи.

Оппозиция потребовала провести расследование событий в Шови и возможных нарушений, которые могли привести к трагическому итогу. Лидер партии "За людей" Анна Долидзе заявила, что пришла в парламент с просьбой создать комиссию по расследованию причин инцидента в Шови. "Оппозиция имеет возможность создать эту следственную комиссию в соответствии с законодательством", - сказала она в эфире "Мтавари Архи", добавив, что тщательной проверки требуют действия строителей, которые возводили на курорте коттеджи. Кроме того, по ее словам, комиссия должна установить ответственность чиновников за гибель людей при сходе оползня.

«Ответственность делится на две части – конкретная ответственность: выдача разрешений на проведение строительных работ коттеджей и все что связано с коттеджами. Также есть системная политическая ответственность», - сказала Долидзе.

Лидер партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия сомневается, что создание следственной комиссии поможет выявить преступления. "Создание иллюзии у противников власти о том, что эта комиссия может работать при этом режима - это самообман <...> У нас нет легитимного парламента, где режим соблюдает хотя бы минимальные правила игры. «Европейская Грузия» в любом случае не поддерживает создание комиссии", - заявил он.

Один из лидеров оппозиционной партии «Лело» Леван Самушия обратил внимание, что следственные органы не информируют общественность о ходе следствия, нет информации, назначено ли проведение необходимых экспертиз.

«Прошло уже несколько дней, но нет информации, как ведется следствие, назначены ли необходимые экспертизы, была ли возможность спасти людей, сделали ли все возможное для их спасения. Совершили ли преступление чиновники. Общественность не информируют, хотя произошла тяжелейшая трагедия», - сказал он.

«Уже ведутся поисковые работы на 10 локациях», - сказал глава Службы по чрезвычайным ситуациям Темур Мгебришвили.

По его словам, к работам подключены подразделения полиции, пожарные-спасатели, группа кинологов, вертолеты пограничной службы, дроны и спецтехника. Также работают сотрудники Минобороны и Департамента автомобильных дорог министерства инфраструктуры.

Также Мгебришвили сообщил, что один из тех, кто числился пропавшим без вести, вышел на связь.

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