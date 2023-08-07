Власти отчитались о расследовании смерти 18 человек в Шови

07 августа 2023, 18:10

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Смерть людей при сходе оползня на курорте Шови расследуется по статьям о нарушении правил безопасности и причинении смерти по неосторожности, сообщили власти Грузии. В стране объявлен траур по погибшим.

Как писал "Кавказский узел", к 6 августа были найдены тела 18 погибших при сходе оползня на курорте Шови, были опознаны 12 погибших. Пропавшими числятся не менее семи детей, сообщили власти Грузии.

3 августа оползень сошел рядом с гостиницей Sunset Shove и накрыл большую часть территории курорта Шови. Были разрушены дорога и мост, 210 человек были эвакуированы. День 7 августа был объявлен в Грузии днем национального траура.

В связи с катастрофой в Шови начато расследование, дело возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса, хотя может быть переквалифицировано, сообщил сегодня в эфире "Мтавари архи" начальник Службы по чрезвычайным ситуациям Темур Мгебришвили, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Темур Мгебришвили не уточнил, по каким статьям начато расследование, сообщает сегодня Netgazeti.ge. Позднее в МВД Грузии сообщили изданию, что расследование начато по статьям 240 и 116 Уголовного кодекса Грузии, которые подразумевают нарушение правил безопасности при добыче полезных ископаемых, строительстве или иных работах и причинение смерти по неосторожности.

По словам министра экономики Левана Давиташвили, «предметом спекуляций» стало его заявление в 2018 году о создании системы раннего предупреждения ЧС. По его словам, «трагедия, подобная той, что произошла в Шови, была бы неизбежна при любых обстоятельствах».

«Я хотел бы подчеркнуть, что такого рода трагедии, произошедшие в Шови, были бы неизбежны в любых условиях... Трагедии случаются, к сожалению, и от этого никто не застрахован. Конечно, мы не сможем защитить себя от таких трагедий. Специалисты говорят об этом более подробно, вы слышали высказывания ряда ведущих геологов о текущих событиях и конкретной катастрофе в Шови, о том, что здесь, сколько бы ни было систем оповещения, мы не остановим оползневые процессы мгновенно», - сказал в эфире телеканала министр экономики.

Он отметил, что у страны сегодня нет проблем с ресурсами, но во многих случаях власти «бессильны» перед природными катаклизмами. "Такие вещи случаются не только в Грузии, но и в любой развитой стране, и очень жаль, что иногда люди, системы, государственные институты или страны в целом бессильны в предотвращении стихийных бедствий", - сказал министр.

Среди пропавших без вести в Шови - Геннадий Султанишвили, шеф-повар дачной столовой и участник ансамбля «Буба», сообщил его зять Мамука Церцвадзе. По словам Церцвадзе, его тесть находился непосредственно в эпицентре катастрофы, на территории коттеджного поселка, сообщил телеканал "Пирвели", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

В Грузии сегодня день траура, премьер-министр Ираклий Гарибашвили открыл заседание правительства минутой молчания. Он выразил соболезнования тем, чьи близкие погибли в результате катастрофы. Во всех действующих церквях Грузии сегодня пройдут панихиды в память о погибших в Шови, сообщает Грузинская патриархия, публикацию которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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