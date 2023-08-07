07 августа 2023, 11:59

Боец из Дагестана убит в ходе СВО

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Тагир Гамидов погиб в зоне специальной военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 591 жителя Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 августа стало известно, что на Украине погиб Расим Ибрагимхалилов из Тарумовского района. На эту дату была подтверждена гибель в ходе военной операции не менее 590 жителей Дагестана.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб 22-летний Тагир Гамидов из села Бильбильказмаляр в Магарамкентском районе, сообщила администрация этого района 6 августа на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 591 жителя Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине", "Стрелок из Сулейман-Стальского района погиб на Украине", "Боец из Моздокского района убит в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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