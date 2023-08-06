Мобилизованный из Тарумовского района убит в ходе СВО

06 августа 2023, 12:18

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Расим Ибрагимхалилов погиб в ходе военной операции, сообщили власти села Александро-Невское в Тарумовском районе. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 590 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно, что на Украине погибли Саид Адуев и Магомед Курамов. Официально была подтверждена гибель в ходе военной операции не менее 589 военнослужащих из Дагестана.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб мобилизованный житель села Александро-Невское в Тарумовском районе Расим Ибрагимхалилов, сообщила 31 июля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация села.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 590 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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