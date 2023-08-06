Число погибших в Шови выросло до 18

06 августа 2023, 13:11

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Найдено тело 18-го погибшего при сходе оползня на курорте Шови. Пропавшими числятся не менее семи детей, сообщили власти Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа на курорте Шови были найдены тела еще шести человек, и общее число погибших достигло 17. Шесть из них были опознаны, для идентификации остальных власти Грузии решили провести тесты ДНК.

3 августа оползень сошел рядом с гостиницей Sunset Shove и накрыл большую часть территории курорта Шови. Были разрушены дорога и мост, 210 человек были эвакуированы. В Грузии 7 августа объявлен днем национального траура. Спасателям не хватает вертолетов для эвакуации людей, заявили омбудсмен и оппозиционные политики.

В Шови найден еще один погибший, общее число погибших выросло до 18, сообщило сегодня «Интерпрессньюс» со ссылкой на МВД Грузии.

Сегодня стало известно, что опознаны еще пять погибших, хотя их личности пока не известны, сообщил телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла". Как следует из телесюжета, на месте происшествия побывали председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Можно прямо сказать, что Шови больше не существует, оно уничтожено. Он [курорт] покрыт селевой массой", - сказал в эфире телеканала мэр Тбилиси.

Среди пропавших в зоне схода оползня – семь или восемь детей, сообщил в телесюжете министр здравоохранения Зураб Азарашвили.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.