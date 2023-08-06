06 августа 2023, 09:29

Двое военных из Дагестана погибли на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Саид Адуев и Магомед Курамов погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 589 военных из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 августа июля стало известно, что на Украине погибли Гитихмадибир Джамолодинов, Раджаб Алибеков, Арсен Кадылов, Убайдула Абасов и Шамиль Касимов. На эту дату была подтверждена гибель в ходе военной операции не менее 587 военнослужащих из Дагестана.

Во время проведения спецоперации на Украине погибли военнослужащие Каспийской флотилии Саид Адуев из селения Гельбах и Магомед Курамов из села Нечаевка, сообщила 31 июля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Кизилюртовского района.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 589 военных из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Боец из Моздокского района убит в военной операции", "Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине", "Стрелок из Сулейман-Стальского района погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

06 августа 2023, 08:34

  • Фестиваль лотосов в Лагани собрал туристов и спортсменов из разных регионов страны

    Спортсмены и туристы из ближнего зарубежья, а также Астраханской, Волгоградской, Ростовской Самарской, Саратовской, областей, Кубани и Дагестана приехали на Фестиваль лотосов, который проходит в городе Лагань в Калмыкии. Мероприятие, в рамках которого проходят концерты, выставки и соревнования, в целом интересное, однако организаторы не учли некоторые моменты, указали они.

06 августа 2023, 07:41

06 августа 2023, 06:47

06 августа 2023, 05:52

06 августа 2023, 04:53

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи