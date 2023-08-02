Власти сообщили о гибели на Украине пяти военных из Дагестана

02 августа 2023, 00:29

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Гитихмадибир Джамолодинов, Раджаб Алибеков, Арсен Кадылов, Убайдула Абасов и Шамиль Касимов погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 587 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Арсен Джамалутдинов, Гамзат Магомедов, Нуцалхан Устарханов и Шамиль Зиявудинов погибли на Украине. Общее число уроженцев Дагестана, гибель которых на Украине подтвердили власти, достигло 582.

Матрос Каспийской флотилии Гитихмадибир Джамолодинов погиб на Украине, у него осталось трое сыновей, сообщил мэр Махачкалы Юсуп Умавов 29 июля в своем Telegram-канале.

Администрация Шамильского района в своем Telegram-канале ранее сообщала, что Гитихмадибир Джамолудинов (такое написание фамилии приведено на удостоверении к медали Жукова, которой награжден военный, фотография приложена к сообщению - прим. "Кавказского узла") в 2011 году окончил Хебдинскую школу, в 2015 голду закончил Дагестанский госуниверситет по специальности "Физическая культура и спорт". Был кандидатом в мастера спорта по дзюдо и самбо, неоднократным чемпионом Дагестана и СКФО по дзюдо и самбо. Служил по контракту в Каспийской флотилии с июня 2021 года, в зону СВО отправился с ее начала, говорится в сообщении от 1 августа 2022 года.

Глава Табасаранского района Магомед Курбанов, отчитываясь о визитах к семьям погибших, 30 июля сообщил в своем telegram-канале о гибели в военной операции на Украине Шамиля Касимова, уроженца села Хучни.

Администрация Хасавюртовского района сообщила о гибели Раджаба Алибекова и Арсена Кадылова, подробностей о погибших в сообщения от 28 июля в Telegram-канале районной администрации не приведено.

Убайдула Абасов, уроженец села Шедрин, погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Тляратинского района 27 июля на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 587 военных из Дагестана. Всего власти и силовики на 00.20 мск 2 августа сообщили о гибели на Украине как минимум 2336 военных с юга России, в том числе 1221 – в СКФО и 1115 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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