Четыре жителя Буйнакска погибли на Украине

01 августа 2023, 10:27

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Арсен Джамалутдинов, Гамзат Магомедов, Нуцалхан Устарханов и Шамиль Зиявудинов, погибли на Украине, сообщили власти Буйнакска. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 582 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 июля стало известно, что на Украине погиб Султан Сулейманов из Сергокалы. Он стал, по меньшей мере, 578-м жителем Дагестана, чья гибель в ходе специальной военной операции (СВО) была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погибли Арсен Джамалутдинов, Гамзат Магомедов, Нуцалхан Устарханов и Шамиль Зиявудинов, сообщила 31 июля в своем Telegram-канале администрация Буйнакска.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 582 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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