29 июля 2023, 12:01

Военнослужащий из Дагестана погиб на Украине

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Султан Сулейманов из Сергокалы погиб на Украине, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 578 военных из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 июля стало известно, что на Украине погибли Райфудин Нуралиев и Фарид Абдурахманов из Сулейман-Стальского района. На эту дату была подтверждена гибель в ходе военной операции не менее 577 военнослужащих из Дагестана.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб Султан Сулейманов из села Сергокала. В честь него в селе установлена мемориальная плита, сообщило сегодня в своем Telegram-канале правительство Дагестана.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 578 военных из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Боец из Моздокского района убит в военной операции", "Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине", "Стрелок из Сулейман-Стальского района погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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