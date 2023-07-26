Двое мобилизованных из Дагестана убиты на Украине

26 июля 2023, 15:23

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Райфудин Нуралиев и Фарид Абдурахманов погибли на Украине, сообщила администрация Сулейман-Стальского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 577 военнослужащих из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Омарсахаб Исаев стал 575-м военным из Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Бойцы-наводчики артиллерийского орудия Райфудин Нуралиев и Фарид Абдурахманов погибли в ходе военной операции на Украине, они были призваны на службу в рамках частичной мобилизации, сообщила администрация Сулейман-Стальского района.

42-летний Райфудин Нуралиев похоронен в селе Птикент, а 38-летний Фарид Абдурахманов – в селе Даркуш-Казмаляр, говорится в сообщении на сайте районной администрации от 24 июля.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 577 военных из Дагестана. Всего власти и силовики на 15.20 мск 26 июля сообщили о гибели на Украине как минимум 2309 силовиков с юга России, в том числе 1209 – в СКФО и 1100 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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