05 августа 2023, 23:58

Мобилизованный из Ростовской области убит на Украине

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Максим Негря погиб на Украине, сообщила администрация Сальского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 280 военных из Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что 3 августа Азовская городская дума назвала сегодня имена 22 военных, погибших на Украине. Общее число бойцов из Ростовской области, чью гибель в ходе военной операции на Украине подтвердили власти, достигло 279.

Максим Негря погиб в ходе военной операции на Украине, его жене и сыну передан орден Мужества, сообщила администрация Сальского района в своем Telegram-канале 4 августа. 

Максим родился и вырос в селе Березовка. После окончания девяти классов он продолжил обучение в Сальском казачьем кадетском профессиональном лицее. В 2010 году его призвали на срочную службу в армию, где он получил звание младшего сержанта. После службы работал механиком. В октябре 2022 года он получил повестку и отправился в зону СВО. 27 января боец погиб, сообщило 16 февраля издание DonDay.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 280 военных из Ростовской области. Всего власти и силовики на 23.50 мск 5 августа сообщили о гибели на Украине как минимум 2370 силовиков с юга России, в том числе 1225 – в СКФО и 1145 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине двух военных из Ставропольского края", "Мобилизованный из Волгоградской области погиб на Украине", "Власти сообщили о гибели в ходе СВО жителя Клетского района".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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