03 августа 2023, 17:06

22 военных из Азова погибли на Украине

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Азовская городская дума назвала сегодня имена еще 22 военных, погибших на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 279 военных из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", Александр Бондаренко стал 257-м военным из Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В Азове открыта стела с именами погибших в ходе военной операции жителей города. На Украине погибли Александр Литвиненко, Андрей Миронов, Борис Рыбинцев, Евгений Подлубний,Сергей Хамзин, Дмитрий Какурин, Виталий Зейналов, Валерий Леонтьев, Станислав Рождественский, Александр Зверев, Виталий Кравцов, Святослав Сулименко, Артем Киселев, Дмитрий Малычев, Александр Пожидаев, Дмитрий Ильинский, Александр Иванов, Артем Бухаров, Константин Митько, Давид Чобанян, Анатолий Якунь, Петр Шлыков, следует из информации, которую опубликовала сегодня на своем сайте Азовская городская дума.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 279 военных из Ростовской области. Всего власти и силовики на 16.50 мск 3 августа сообщили о гибели на Украине как минимум 2362 силовиков с юга России, в том числе 1221 – в СКФО и 1141 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине военного из Астраханской области", "Трое военных из Краснодарского края погибли на Украине", "Четыре жителя Буйнакска погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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