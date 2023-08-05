Валерий Яковлев. Скриншот публикации администрации Моздокского района https://t.me/MozdokRaionAMS/2137

05 августа 2023, 15:08

Боец из Северной Осетии убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Валерий Яковлев погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 202 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Ишниязов погиб на Украине, сообщила 4 августа администрация Моздокского района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 201 бойца из Северной Осетии.

Житель села Троицкое Валерий Яковлев 1995 года рождения погиб "при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции на Украине", сообщила вечером 4 августа в своем телеграм-канале администрация Моздокского района.

Другие подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 202 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"22 военных из Азова погибли на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине пяти военных из Дагестана", "Трое военных из Краснодарского края погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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