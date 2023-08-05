Владимир Ишниязов. Фото: пресс-служба администрации Моздокского района - https://t.me/MozdokRaionAMS/2135

05 августа 2023, 09:49

Военный из Моздокского района погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащий Владимир Ишниязов погиб на Украине, сообщили власти Моздокского района. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 201 жителя Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 июля стало известно, что на Украине погиб Алексей Сидоренко из Дигорского района. Он стал, по меньшей мере, 200 жителем Северной Осетии, чья гибель в ходе специальной военной операции (СВО) была подтверждена официально.

Во время спецоперации на Украине погиб житель станицы Луковская в Моздокском районе Владимир Ишниязов, сообщила 4 августа в своем Telegram-канале администрация района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 201 жителя Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Двое мобилизованных из Дагестана убиты на Украине", "Ростовский казак погиб на Украине", "Военнослужащий из Волгоградской области убит в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 августа 2023, 08:51

05 августа 2023, 07:56

05 августа 2023, 07:08

05 августа 2023, 06:14

  • 1 Жители Котово пожаловались на плохие условия в детской поликлинике

    В детской поликлинике в городе Котово Волгоградской области нет кондиционеров, воняет канализацией и высок уровень влажности, пожаловались местные жители. В поликлинике выполнен косметический ремонт, проводится регулярное обеззараживание, но так как она расположена на первом этаже многоэтажки, обслуживанием коммуникаций занимается управляющая компания, сообщили местные власти.

05 августа 2023, 05:20

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи