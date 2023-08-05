Военный из Моздокского района погиб на Украине

05 августа 2023, 09:49

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Военнослужащий Владимир Ишниязов погиб на Украине, сообщили власти Моздокского района. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 201 жителя Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 июля стало известно, что на Украине погиб Алексей Сидоренко из Дигорского района. Он стал, по меньшей мере, 200 жителем Северной Осетии, чья гибель в ходе специальной военной операции (СВО) была подтверждена официально.

Во время спецоперации на Украине погиб житель станицы Луковская в Моздокском районе Владимир Ишниязов, сообщила 4 августа в своем Telegram-канале администрация района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 201 жителя Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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