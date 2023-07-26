Военный из Северной Осетии погиб на Украине

26 июля 2023, 17:49

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Алексей Сидоренко погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Дигорского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 200 военных из Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Аслан Чельдиев стал 199-м военным из Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец станицы Николаевской Алексей Сидоренко погиб в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила администрация Дигорского района в своем Telegram-канале 25 июля.. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны. На приложенной к сообщению фотографии Сидоренко стоит в форме с нашивкой "Вооруженные силы России".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 200 военных из Северной Осетии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 09.30 мск 21 июля сообщили о гибели на Украине не менее 2310 бойцов с юга России, в том числе 1210 - СКФО и 1100 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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