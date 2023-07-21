Мобилизованный из Северной Осетии погиб в ходе СВО

21 июля 2023, 10:04

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Аслан Чельдиев погиб на Украине, сообщила администрация Ардонского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 199 бойцов из Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Эльдар Богдалов стал 198-м военным из Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель Ардона Аслан Чельдиев погиб в ходе военной операции на Украине, сообщила администрация Ардонского района. Он был призван в рамках частичной мобилизации, служил старшим стрелком мотострелкового взвода. Чельдиев погиб 14 июля, ему было 34 года, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 20 июля.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 199 военных из Северной Осетии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 9.30 мск 21 июля сообщили о гибели на Украине не менее 2272 бойцов с юга России, в том числе 1205 - СКФО и 1067 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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