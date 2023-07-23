Мобилизованный из Волгоградской области погиб на Украине

23 июля 2023, 08:46

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Мобилизованный Александр Пудовкин погиб в военной операции на Украине, сообщил глава станицы Качалинской. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 440 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 21 июля глава Ленинского района сообщил, что Артур Епифанов из села Колобовка погиб в военной операции на Украине. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней не менее 439 бойцов из Волгоградской области.

22 июля в Иловлинском районе прошло прощание с погибшим в военной операции мобилизованным 38-летним педагогом Александром Пудовкиным, сообщило в тот же день V1.ru.

"Он выпускник военной кафедры волгоградского социально-педагогического университета, педагог, но в школе не работал. Последнее место работы — «Сады Придонья». Летом он ушел оттуда. Трое деток у него. Старшему 15, самой маленькой девчушечке 3 года", - приводит издание слова главы администрации станицы Качалинской Михаила Кубанцева.

Кубанцев отметил, что "лично вручал Александру повестку прошлой осенью", и Пудовкина назначили командовать ротой в звании лейтенанта. "Он как выпускник был уже на момент начала службы в офицерском звании", - процитировало Кубанцева издание.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 440 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

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