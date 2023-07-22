Военнослужащий из Волгоградской области убит в военной операции

22 июля 2023, 12:09

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Артур Епифанов погиб в военной операции на Украине, сообщил глава Ленинского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 439 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля глава Котовского района Сергей Чумаков сообщил, что боец из Котово Дмитрий Щербак погиб в военной операции на Украине. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней не менее 438 бойцов из Волгоградской области.

Артур Епифанов из села Колобовка погиб в военной операции, сообщил 21 июля глава Ленинского района Волгоградской области Андрей Денисов. "Сегодня побывал в с. Колобовка в семье погибшего в ходе боевых действий специальной военной операции Артура Витальевича Епифанова и вручил его матери Светлане Николаевне орден Мужества, которым военнослужащий награжден посмертно", - написал он в своем телеграм-канале.

Епифанов добровольно отправился в зону военной операции, служил стрелком - помощником гранатометчика. Погиб 26 февраля в возрасте 29 лет. Артура Епифанова похоронили в Ленинском районе, сообщило 21 июля "Высота 102".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 439 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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